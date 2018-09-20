《經濟通通訊社２０日專訊》新地（０００１６）代理總經理陳漢麟表示，ＰＡＲＫ
ＹＯＨＯ Ｎａｐｏｌｉ定於下周二（２５日）推售，首批推售的單位不少於項目單位總數的
２０％，銷售安排於明晚上載，將有機會加推單位。
陳漢麟指，「ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｇｅｎｏｖａ」今日錄新成交，單位為第２９座地下複
式Ｂ單位，實用面積為１７０２平方呎，花園面積為１０３１平方呎，成交金額３３４４﹒４３
萬，呎價１９６５０，創「ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ」項目樓價次高。（ｊｏ）
20/09/2018 18:52
【本港樓市】新地ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｎａｐｏｌｉ於下周二推售
《經濟通通訊社２０日專訊》新地（０００１６）代理總經理陳漢麟表示，ＰＡＲＫ
ＹＯＨＯ Ｎａｐｏｌｉ定於下周二（２５日）推售，首批推售的單位不少於項目單位總數的
２０％，銷售安排於明晚上載，將有機會加推單位。
陳漢麟指，「ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｇｅｎｏｖａ」今日錄新成交，單位為第２９座地下複
式Ｂ單位，實用面積為１７０２平方呎，花園面積為１０３１平方呎，成交金額３３４４﹒４３
萬，呎價１９６５０，創「ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ」項目樓價次高。（ｊｏ）
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