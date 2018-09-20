【本港樓市】新地ＰＡＲＫ　ＹＯＨＯ　Ｎａｐｏｌｉ於下周二推售

《經濟通通訊社２０日專訊》新地（０００１６）代理總經理陳漢麟表示，ＰＡＲＫ

ＹＯＨＯ Ｎａｐｏｌｉ定於下周二（２５日）推售，首批推售的單位不少於項目單位總數的

２０％，銷售安排於明晚上載，將有機會加推單位。

陳漢麟指，「ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｇｅｎｏｖａ」今日錄新成交，單位為第２９座地下複

式Ｂ單位，實用面積為１７０２平方呎，花園面積為１０３１平方呎，成交金額３３４４﹒４３

萬，呎價１９６５０，創「ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ」項目樓價次高。（ｊｏ）

