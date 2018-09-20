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20/09/2018 17:28

【施政前瞻】建制泛民同倡分拆運房局，料施政報告將著手研究

　　《經濟通通訊社記者黃佩珊２０日報道》今年的《施政報告》將於１０月１０日公布。各界
預期今年的報告將會聚焦於土地房屋方面，政制方面預期並非今年的施政重點，而林鄭月娥在競
選時許下的競選承諾，例如建制及民主派近日不斷重提的分拆運房局，料將提出研究，惟應不會
在新一個施政年度「去馬」。
　
＊需著手準備分拆運房局＊
　
　　早在行政長官林鄭月娥組班時，政界已預視到，在１３局當中最棘手、最難找到人願意加入
的就是運輸及房屋局。因為無論是「運輸」，還是「房屋」，兩者都隱藏了不少「炸彈」，包括
高鐵「一地兩檢」、沙中線超支、樓價高企及公屋輪候時間愈來愈長的問題。加上兩者關聯不大
，一個局長通常難以同時精於這兩大範疇。
　　分拆這一構思，於梁振英年代已有提出，惟當時因「五司十四局」的爭議太大而同遭擱置。
而林鄭月娥在競選時的政綱都有提及希望將其分拆，不過她在今年７月指未有相關時間表。
　　林鄭月娥雖說未有時間表，不過有關構思早獲建制派及民主派「開綠燈」，尤以新民黨倡議
得最為賣力，其黨主席葉劉淑儀更是行政會議成員，相信要「成功爭取」並不困難；而民建聯近
月亦積極擔任「啦啦隊」，公開力推分拆。林鄭施政已踏入第二年，若不開始探討分拆的可能性
，或未必來得及在其卸任前完成，因此新一份《施政報告》或會對分拆運房屋有所提及。
　
＊泛民撐擴防賄條例、立檔案法＊
　
　　將《防止賄賂條例》第３及第８條的適用範圍擴大至包括行政長官，一直由泛民兩大黨派－
－民主黨及公民黨力促；隨著前行政長官曾蔭權的涉貪案的法律程序持續進行，社會各界關注有
關法例何時會檢討。但觀乎今年各大建制政團均未有在《施政報告》建議中提及，預計今年仍是
停留在「繼續研究」階段。
　　同樣地，林鄭月娥在競選時，曾表示對成立檔案法持正面態度，惟在其上任一年內，有關工
作未見進展。今年各大政黨的《施政報告》建議中，只有民主黨有提及希望政府成立檔案法，相
信在接下來的《施政報告》中都未會有較具體的行動。
　
＊新青年政策或闕如＊
　
　　林鄭月娥一直指自己望「與青年同行」，首份《施政報告》便用了整整一章去規劃青年政策
，包括成立「青年發展委員會」、推行「青年委員自薦試行計劃」委任青年委員、改組「中央決
策組」為「政策創新與統籌辦事處」等。相信因去年政府已一口氣推出上述政策，各政黨在向特
首提施政建議時在青年方面均甚少著墨，未來一年政府或會專注完善有關工作而非推出新政。

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