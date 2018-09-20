《經濟通通訊社２０日專訊》公民黨連同民主派總共２４位議員去信主席立法會梁君彥，要
求召開特別會議，處理山竹風災後事宜。
信件中指，立法會有必要檢討政府在災後的應變機制，認為政府僅宣佈颱風翌日停課，而未
有機制在颱風過後宣佈停市停工，保障香港打工仔在市面一片混亂的情況下上下班的安全，實屬
失責；又指在今次事件中，政府明顯處理風災不力，立法會有必要發揮其監察政府的作用，要求
傳召行政長官以及相關官員到立法會交代。
另外，公民黨表示，己著手草擬「災害及災後」相關的私人條例草案。（ｆｗ）
20/09/2018 15:52
【山竹劫後】泛民２４名議員去信梁君彥，促就風災善後開特別會議
《經濟通通訊社２０日專訊》公民黨連同民主派總共２４位議員去信主席立法會梁君彥，要
求召開特別會議，處理山竹風災後事宜。
信件中指，立法會有必要檢討政府在災後的應變機制，認為政府僅宣佈颱風翌日停課，而未
有機制在颱風過後宣佈停市停工，保障香港打工仔在市面一片混亂的情況下上下班的安全，實屬
失責；又指在今次事件中，政府明顯處理風災不力，立法會有必要發揮其監察政府的作用，要求
傳召行政長官以及相關官員到立法會交代。
另外，公民黨表示，己著手草擬「災害及災後」相關的私人條例草案。（ｆｗ）
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