《經濟通通訊社２０日專訊》在中美貿易戰升級的情況下，據外媒報道，海爾集團董事長張
瑞敏表示，將中止原擬於１１月開始銷售ＧＥ家電在美製造產品的計劃。（ｌｃ）
20/09/2018 10:40
【貿易開戰】海爾集團取消銷售美國產ＧＥ產品的計劃
《經濟通通訊社２０日專訊》在中美貿易戰升級的情況下，據外媒報道，海爾集團董事長張
瑞敏表示，將中止原擬於１１月開始銷售ＧＥ家電在美製造產品的計劃。（ｌｃ）
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