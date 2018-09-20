《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述知情人士指，中國計劃最快十月下調大部分貿易夥伴
的進口稅率，在美中貿易戰升溫之際推動貿易平衡。目前中國實行的最惠國稅率平均水平為
９﹒８％。
美國身為ＷＴＯ成員，也會從最惠國稅率下調中受益，但在貿易戰情況下，中國將對美國單
獨加徵更多關稅，中國從美國進口商品的稅率總體仍將明顯上升。
國家總理李克強昨日在天津世界經濟論壇上表示：「中國不追求貨物貿易順差，希望貿易平
衡」。他也提到，中國關稅總水平將繼續降低，但未提供細節。（ｌｃ）
20/09/2018 13:50
【貿易開戰】傳中國計劃最早十月調降進口關稅
《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述知情人士指，中國計劃最快十月下調大部分貿易夥伴
的進口稅率，在美中貿易戰升溫之際推動貿易平衡。目前中國實行的最惠國稅率平均水平為
９﹒８％。
美國身為ＷＴＯ成員，也會從最惠國稅率下調中受益，但在貿易戰情況下，中國將對美國單
獨加徵更多關稅，中國從美國進口商品的稅率總體仍將明顯上升。
國家總理李克強昨日在天津世界經濟論壇上表示：「中國不追求貨物貿易順差，希望貿易平
衡」。他也提到，中國關稅總水平將繼續降低，但未提供細節。（ｌｃ）
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