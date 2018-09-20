【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２９點子，報６﹒８５０５

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５３０，較上個交易日反彈

３９點子，結束三連跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２９點子，報６﹒８５０５，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８５３４。（ｌｃ）

