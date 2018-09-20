《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８５２８，
較上個交易日４時３０分收盤升６點子。全日在６﹒８５８５至６﹒８４３３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌６０點子，報６﹒８５７３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８５３０，較上個交易日升３９點子。（ｌｃ）
20/09/2018 16:53
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期升６點子，報６﹒８５２８
《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８５２８，
較上個交易日４時３０分收盤升６點子。全日在６﹒８５８５至６﹒８４３３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌６０點子，報６﹒８５７３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８５３０，較上個交易日升３９點子。（ｌｃ）
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