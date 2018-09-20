《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，人行今日將進行４００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、３００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠３００億元。（ｌｃ）
20/09/2018 09:17
【人行收水】消息稱人行今進行７００億逆回購，淨回籠３００億
《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，人行今日將進行４００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、３００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠３００億元。（ｌｃ）
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