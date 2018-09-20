《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴董事長馬雲宣布退下火線，他接受官媒《新華社》專
訪時，被問到現在還會否實現幫助美國新增１００萬個就業崗位的承諾，馬雲回答指這個承諾是
基於中美友好合作，雙邊貿易理性客觀的前提提出的，他認為當前的局面已經破壞了原來的前提
，已有承諾沒有辦法完成了，但是阿里不會停止努力，推進中美貿易健康發展。
馬雲表示想對美國總統特朗普說，兩國間的貿易、世界上的貿易確實需要完善，但是貿易不
是武器，不能用來打仗，它應該是和平的推進器。（ｅｙ）
20/09/2018 09:02
【貿易開戰】馬雲：已無法完成幫助美國創造百萬就業崗位的承諾
《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴董事長馬雲宣布退下火線，他接受官媒《新華社》專
訪時，被問到現在還會否實現幫助美國新增１００萬個就業崗位的承諾，馬雲回答指這個承諾是
基於中美友好合作，雙邊貿易理性客觀的前提提出的，他認為當前的局面已經破壞了原來的前提
，已有承諾沒有辦法完成了，但是阿里不會停止努力，推進中美貿易健康發展。
馬雲表示想對美國總統特朗普說，兩國間的貿易、世界上的貿易確實需要完善，但是貿易不
是武器，不能用來打仗，它應該是和平的推進器。（ｅｙ）
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