【Ａ股入富】富時羅素或明日揭曉Ａ股入富決定

《經濟通通訊社２０日專訊》國際指數公司富時羅素表示，最早將於本周作出是否納入Ａ股

的決定，換言之，Ａ股入富成功與否的消息明日（２１日）很可能會揭曉。

而據早前報道，富時羅素一旦決定納入Ａ股，其權重可能高於０﹒８％，比例多於明晟

ＭＳＣＩ，根據目前富時羅素國際指數約１﹒５萬億美元的規模，理論上有望給Ａ股帶來超過３

萬億元人民幣增量資金。（ｅｙ）

