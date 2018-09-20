【貿易開戰】海爾集團：由於外部因素延遲在中國銷售ＧＥ熱水器

《經濟通通訊社２０日專訊》針對報道指海爾集團董事長張瑞敏稱將中止原擬於１１月在中

國銷售ＧＥ家電在美製造產品的計劃。海爾集團澄清，有關報道不正確，但由於外部因素，海爾

將推遲在中國推出ＧＥ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ熱水器，但未詳細說明推遲原因。（ｅｙ）

