《經濟通通訊社２０日專訊》針對報道指海爾集團董事長張瑞敏稱將中止原擬於１１月在中
國銷售ＧＥ家電在美製造產品的計劃。海爾集團澄清，有關報道不正確，但由於外部因素，海爾
將推遲在中國推出ＧＥ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ熱水器，但未詳細說明推遲原因。（ｅｙ）
20/09/2018 14:17
【貿易開戰】海爾集團：由於外部因素延遲在中國銷售ＧＥ熱水器
《經濟通通訊社２０日專訊》針對報道指海爾集團董事長張瑞敏稱將中止原擬於１１月在中
國銷售ＧＥ家電在美製造產品的計劃。海爾集團澄清，有關報道不正確，但由於外部因素，海爾
將推遲在中國推出ＧＥ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ熱水器，但未詳細說明推遲原因。（ｅｙ）
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