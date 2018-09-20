《經濟通通訊社２０日專訊》據外電報道，糧油飼料原料信息諮詢公司上海匯易首席分析師
李強在一個會議上表示，來自山東、廣東和廣西的壓榨企業今年早些時候，從美國預訂７０萬至
８０萬噸大豆，用作加工成豆粕出口，約有４０萬噸已經發貨，其中一些已經卸載完畢，李強表
示，鑒於豆粕產品將用於出口，因關稅問題受影響的買家或許可以獲得補償。（ｅｙ）
20/09/2018 16:32
【貿易開戰】中國企業預訂美國大豆須捱關稅，或可獲補償
《經濟通通訊社２０日專訊》據外電報道，糧油飼料原料信息諮詢公司上海匯易首席分析師
李強在一個會議上表示，來自山東、廣東和廣西的壓榨企業今年早些時候，從美國預訂７０萬至
８０萬噸大豆，用作加工成豆粕出口，約有４０萬噸已經發貨，其中一些已經卸載完畢，李強表
示，鑒於豆粕產品將用於出口，因關稅問題受影響的買家或許可以獲得補償。（ｅｙ）
|生財有道20/09/2018
【港銀熱炒】曾永堅：本地銀行憧憬淨息差擴 匯控渣打估值仍吸引
|香港政情20/09/2018
【施政前瞻】建制泛民同倡分拆運房局 料施政報告將著手研究
|FOCUS20/09/2018
【FOCUS】獅子行、地產商齊搶「未來錢」 現金才是王
|中國故事20/09/2018
【杭州直擊】淘寶創「造物節」 助年青人勇於追夢
|生財有道20/09/2018
【金融海嘯十年】3個前iBanker的故事
|國際動態20/09/2018
兩韓簽平壤宣言 建無核朝鮮半島
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰