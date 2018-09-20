【貿易開戰】中國企業預訂美國大豆須捱關稅，或可獲補償

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電報道，糧油飼料原料信息諮詢公司上海匯易首席分析師

李強在一個會議上表示，來自山東、廣東和廣西的壓榨企業今年早些時候，從美國預訂７０萬至

８０萬噸大豆，用作加工成豆粕出口，約有４０萬噸已經發貨，其中一些已經卸載完畢，李強表

示，鑒於豆粕產品將用於出口，因關稅問題受影響的買家或許可以獲得補償。（ｅｙ）

