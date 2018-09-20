【ＦＯＣＵＳ】獅子行、地產商齊搶「未來錢」，現金才是王

【ＦＯＣＵＳ】繼９月３日上調港元定存利率０﹒１厘後，龍頭大行匯豐時隔僅兩周再宣布

自周四（２０日）起上調存息最多０﹒１厘。自此，港銀月底跟隨聯儲上調最優惠利率（Ｐ）的

三大指標愈顯充分，另兩項上調樓按封頂息率、短期拆息向上，近期均已一一應驗。

無獨有偶，包括新地（０００１６）、恆地（０００１２）、萬科（０２２０２）、華懋、

南豐等地產商近期或加緊新盤推售，總供應量或逾６１００個單位；另一邊廂，內地１０年期國

債殖利率升至３個月高位－－均指向平錢漸行漸遠之下現金為王。



＊關注聯儲是否刪「寬鬆」字眼，港銀月底勢加Ｐ＊



市場利率期貨顯示，聯儲下周三（２６日）再加息２５基點的概率高達逾９４％，而７次均

按兵不動的港銀會否終於跟隨加Ｐ亦快將揭盅。

作為市場存款大戶，匯豐半個月兩度上調存息從側面印證提前部署「吸水」、防資金流失的

壓力。加之７月港元貸存比率雖較６月微跌至８５﹒１％，但仍錄逾三年高位，亦促使銀行積極

吸存以滿足貸款需求。

上月８日起，三大發鈔行及花旗、東亞、恆生等不約而同上調新造同業拆息（Ｈ）封頂息率

、最優惠利率（Ｐ）實際息率０﹒１－０﹒２厘；周三（１９日），１個月港元拆息續逼１﹒８

厘大關；加上匯豐再上調存息，恐預示香港月底加Ｐ在所難免。

目前，市場正密切留意聯儲２０１９年利率點陣圖中值，以及８月議息聲明中有關「或將相

當快（ｆａｉｒｌｙ ｓｏｏｎ）地不再使用』寬鬆（ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｖｅ）』的字眼

來描述貨幣政策」會否成真。



＊逾６１００伙爭應市或有啟示＊



息魔駕臨香江，但市場對港樓是否轉勢仍莫衷一是，地產商近日的動作或有啟示。除了萬科

旗下涉及１１５４伙的屯門「上源」或於周五（２１日）公布首批２３１伙價單，恆地旗下涉及

５０４伙的元朗「尚悅．嶺」亦料下周開價；而新地旗下涉及首批１４４伙的元朗「ＰＡＲＫ

ＹＯＨＯ Ｎａｐｏｌｉ」則可能中秋檔期推出。若再加上南豐旗下涉及２３９２伙的將軍澳「

ＬＰ６」、億京旗下涉及６６７伙的大埔「海日灣」、九建旗下涉及６４６伙的油塘「海傲灣」

等，聯想新地稍早Ｎａｐｏｌｉ項目推出震撼性的「十足十貸款計劃」，似有要錢不要貨之勢。

另值得留意的是，儘管央媽近期加緊「放水」，但１０年期國債殖利率已自７月的１５個月

低點３﹒４４３％一路攀升至近３﹒７％，顯示當局試圖以保持較低利率抗衡經濟下行面臨挑戰

。而總理李克強周三在達沃斯論壇大派定心丸，帶動在岸人幣重上６﹒８５，惟一年期無本金交

割遠期仍低見６﹒９４２０。

港銀大行出招綁定「未來錢」之際，慈父慈母加按現有物業以「未來錢」資助子女上車的模

式是否再可行，值得三思。（經濟通通訊社 俞瑾）

