【企業盈警】匯銀（０１１７８）料年度虧損擴至最少１﹒６４億元

《經濟通通訊社２０日專訊》匯銀（０１１７８）宣布，預期截至今年６月底止年度淨虧損

不少於約１﹒６４億元，而上年度錄淨虧損７１００萬元。淨虧損增加，主因期內就

ＥＣｒｅｎｔ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌｔｄ﹒的１００％股權，以及ＹＳＫ１８６０

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ﹒的０﹒４５％股權的投資，產生減值虧損約

１﹒１億元。公司將於下周四（２７日）公布業績。（ｈｍ）

