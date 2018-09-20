《經濟通通訊社２０日專訊》匯銀（０１１７８）宣布，預期截至今年６月底止年度淨虧損
不少於約１﹒６４億元，而上年度錄淨虧損７１００萬元。淨虧損增加，主因期內就
ＥＣｒｅｎｔ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌｔｄ﹒的１００％股權，以及ＹＳＫ１８６０
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ﹒的０﹒４５％股權的投資，產生減值虧損約
１﹒１億元。公司將於下周四（２７日）公布業績。（ｈｍ）
20/09/2018 08:07
【企業盈警】匯銀（０１１７８）料年度虧損擴至最少１﹒６４億元
《經濟通通訊社２０日專訊》匯銀（０１１７８）宣布，預期截至今年６月底止年度淨虧損
不少於約１﹒６４億元，而上年度錄淨虧損７１００萬元。淨虧損增加，主因期內就
ＥＣｒｅｎｔ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌｔｄ﹒的１００％股權，以及ＹＳＫ１８６０
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ﹒的０﹒４５％股權的投資，產生減值虧損約
１﹒１億元。公司將於下周四（２７日）公布業績。（ｈｍ）
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