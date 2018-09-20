【北水炒Ｄ乜】北水關閘前增至２２億，買匯控騰訊工行沽潤啤平保

《經濟通通訊社２０日專訊》南向交易的港股通將於本周四（２０日）至下周二（２５日）
關閉。
北水周三流入２１﹒７９億元人民幣，為連續第四日流入港股，其中買盤最多的個股為匯控
（００００５）、騰訊（００７００）、工行（０１３９８）、建行（００９３９）；相反沽盤
最多的個股為華潤啤酒（００２９１）、平保（０２３１８）、友邦（０１２９９）。
港股全日成交９６３﹒７５億元，較周二（１８日）增加１１﹒５９％；港股通成交額
１２２﹒６７億，佔大市成交１２﹒７３％
恆指周三升３２２﹒７１點或１﹒１９％，收報２７４０７﹒３７點。
＊北水進駐銀行股，匯控獲近５億買盤＊
市況波動，北水繼續流入大型銀行股避險，匯控連續第三日成為最多北水買盤的個股，全日
淨流入４﹒６６億，三日合計淨買盤達９﹒６９億；工行淨買盤２﹒７６億；建行淨買盤
１﹒６６億。惟北水獨沽農行（０１３９８）近１﹒３５億。
另一重磅股騰訊獲流入３﹒２１億，兩日計淨買盤達５﹒６８億；中石油（００８５７）全
日升１﹒９８％，北水買１﹒２４億。
＊潤啤隨內需股漲４％，北水套現沽近３億＊
內需股獲避險資金追捧，華潤啤酒漲３﹒６７％收報３１﹒０５元，北水套現沽２﹒７２億
。
另外，北水分別沽平保１﹒８億，沽友邦１﹒５６億。（ｅｎ）