【貿易開戰】據報美國對華關稅無豁免程序

《經濟通通訊社２１日專訊》外電報道引述消息人士指，美國政府對約２０００億美元中國

商品加徵１０％關稅的措施未向企業提供豁免程序，與之前幾輪關稅措施不同。知情人士透露，

決定不設豁免程序是因為在加徵稅率從明年１月起升至２５％之前，企業有超過三個月的時間來

將供應鏈從中國轉出。但還不清楚在該稅率明年上升之後，特朗普政府會否推出豁免程序。

（ｊｎ）

