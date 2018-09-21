《經濟通通訊社２１日專訊》外電報道引述消息人士指，美國政府對約２０００億美元中國
商品加徵１０％關稅的措施未向企業提供豁免程序，與之前幾輪關稅措施不同。知情人士透露，
決定不設豁免程序是因為在加徵稅率從明年１月起升至２５％之前，企業有超過三個月的時間來
將供應鏈從中國轉出。但還不清楚在該稅率明年上升之後，特朗普政府會否推出豁免程序。
（ｊｎ）
21/09/2018 09:04
【貿易開戰】據報美國對華關稅無豁免程序
《經濟通通訊社２１日專訊》外電報道引述消息人士指，美國政府對約２０００億美元中國
商品加徵１０％關稅的措施未向企業提供豁免程序，與之前幾輪關稅措施不同。知情人士透露，
決定不設豁免程序是因為在加徵稅率從明年１月起升至２５％之前，企業有超過三個月的時間來
將供應鏈從中國轉出。但還不清楚在該稅率明年上升之後，特朗普政府會否推出豁免程序。
（ｊｎ）
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