【嚟緊炒Ｄ乜】潤電再生能源業務表現出色，高息率成投資避險首選

《經濟通通訊社記者黃嘉曦２１日報道》香港經濟屬外向型，外圍消息足以牽引港股命運。

在中美貿易戰陰霾下，港股六月初開始徐徐而下，其後新興市場貨幣貶值危機更不斷醞釀，港股

於本月更屢創逾一年新低。港股急瀉多個板塊亦難獨善其身，然而，息率普遍有逾五厘的中資電

力股表現異常硬淨，對於穩陣型投資者而言為加注之選，作為藍籌一員的華潤電力

（００８３６）自第三季以來升１％，同期恆指則挫近５％。

內在因素方面，華潤電力本身業績大幅跑贏其他同業，近年業務更積極配合國策轉向新能源

發展，其股息率冠絕其他電力股，估值又同時普遍低於其他同業，在業務增長憧憬下，估值重估

空間吸引，可作為該板塊的首選。外在因素方面，現時內地煤價低企，如搭配下半年內地經濟數

據見增長，相信電力需求及發電量將持續上揚，利好華潤電力投資前景。



＊股息率勝同業，再生能源業務增長快＊



潤電早前公布了今年６月底止中期業績，營業額３９３﹒０８億元升１５﹒３％，純利

２９﹒５９億元漲５９﹒６％，中期息維持派１２﹒５仙。在過去的三年，潤電中期息均派

１２﹒５仙，末期息均為７５仙，現價息率達６﹒３厘，為中港公用股息率最高股份之一。

潤電目前主力火力發電業務，今年上半年相關營業額增長１０﹒６％，至３１０﹒１８億元

，佔總收入約７９％。潤電近年不斷擴大其他收入來源，當中，可再生能源所佔比重的增幅最為

明顯，由２０１４年的佔６﹒４％，增至去年的１０﹒２％；而今年佔比達１３﹒６％，相關營

業額則急增４７﹒９％至５３﹒５５億元。



＊風電售電量數據亮眼，行業前景理想＊



事實上，潤電近年積極配合中央展開「藍天保衞戰」及發展綠色能源的相關國策，風電運營

權益裝機容量達５６２９兆瓦，全年風電開發和併網容量創歷史新高，而今年上半年相關裝機容

量已達到６４１１兆瓦。另外，潤電今年首八個月風電售電量數據亦相當亮眼，增長

３５﹒４％，至９４３百萬兆瓦時；而八月份的風電售電量為８６萬兆瓦時，按年上升

１９﹒７％。

中央於今年第二季公布，明年起將以競爭方式配置集中式風電項目，亦即變相削減行業補貼

，有不少分析指，此舉會令風電企業盈利帶來負面影響，惟有利於有關企業進行產業整合，並同

時提升技術及效率。此外，隨著國家能源局此前發布加快推進風電、光伏發電平價上網通知，要

求各地要組織開展無補貼風電及光伏發電建設，加上特高壓電網相繼鋪成，可有效降低風電棄風

率，對不少風電企業相當有利。事實上，行業利用小時數、棄風率、棄風電量等各項指標今年以

來均有所改善，中央亦計劃將棄風率由２０１７年的１２％減少至２０２０年的５％，風電行業

復甦前景相當理想。

潤電早前亦公布，同意以１元人民幣轉讓間接持有的全資子公司華潤煤業和旗下３家煤炭企

業（華潤聯盛、山西華潤及太原華潤）股權和其煤礦予國源公司，同時該３家煤企全部股東貸款

將轉予華潤煤業承接。國源公司亦承諾償還價值１１０億元人民幣的股東貸款。市場認為，此舉

為該集團為新能源業務分部鋪路。從潤電中期業績中顯示，可再生能源分部溢利大幅上升

４７％至３０﹒８１億。集團承諾將投放更多資源發展相關分部，並預料該分部能成為未來業務

主要增長動力之一。



＊社會用電量增，火電行業整合成趨勢＊



本年度內地用電量增速續向好，內地首７個月全社會用電量達３﹒８８億千瓦，較去年同期

增長９％；７月份全社會用電量同比增長６﹒８％，市場預料全年用電量增速有望超過年初預期

的５﹒５％；內地產業與居民生活用電量亦見上揚，當中一產、二產及三產的用電量分別增長

１０％、７％與１４﹒２％，而居民生活用電則錄得上升１３﹒６％。發改委表示，內地經濟活

躍，預料全國用電量續保持高增長狀態。再者，近日高溫天氣持續，電力板塊續受季節性因素支

持。

於內地，電力行業主要受有關國企改革及整合消息帶動。七月國資委召開了有關會議，並再

次提倡發展裝備製造、煤炭、電力、通信以及化工戰略性重組，以穩定煤電兩方供需價格。預料

該消息為電力板塊帶來正面影響，協助公司加大市場份額及提升議價能力。另外，中國火電比重

維持於９０％以上的地區有天津、上海、北京、山東、安徽、河南、江蘇、山西８個地區。火電

現時仍為主流電力源頭之一，而潤電又屬板塊龍頭代表，相信集團將於行業整合後受惠。



＊煤炭價格成本受控制，有利盈利增長＊



火電燃煤，內地煤炭價格由７月初每噸６８０元人民幣跌至７月底約６３０元人民幣。由於

港口獨立發電企業（ＩＰＰ）存貨量充足，預料煤價難以大幅上升。加上去年內地更為該板塊推

出更為嚴格之監控，預測本月和下月市場對煤炭需求將較去年同期錄得下降。

至於日前公布的市場電力銷售政策亦為ＩＰＰ帶來好消息。市場將利用基礎定價及電力市場

連繫所有系統，並藉由基准以及流動關稅決定煤炭售價。

與此同時，中美貿易戰愈演愈烈，市場現時受相關消息主導。可以預見這將會是一場持久戰

。因此投資者開始變得審慎，避險情緒增加，「以守為攻」成為投資者要策，相較「穩陣」的公

用股受大眾熱烈追捧。而中資電力板塊因收入及派息穩定等特性，極具防守力。



＊大摩：售煤炭企業資金流回減低槓桿＊



花旗早前發表報告指，潤電將受惠於部分地區燃油成本下跌，從而抵銷上網電價溫和下調的

影響，決定繼續看好內地燃煤獨立電廠之前景，又將未來兩年該集團純利預測上調１﹒４至

３﹒５個百分點，以反映集團近日於再生能源及煤礦發電之貢獻，並給予目標價１７﹒６２元。

大摩亦認為潤電表現正面，預料出售煤炭業務將有１１８億元人幣重新流回集團中，認為有關金

額可用於相關資本支出，進一步減輕集團槓桿比率及支持其派息政策，目標價為１７﹒３０元。

以花旗及大摩目標價計，與現價比較，潤電仍有逾兩成上升空間。



表列華潤電力業績部分數據：



數據 ２０１６年全年 ２０１７年全年 ２０１８年上半年

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發電量 １﹒６１億 １﹒６９億 未有數據

（兆瓦時） （＋６﹒１％） （＋５﹒２％）



售電量 １﹒５２億 １﹒５９億 ７６８８﹒０８萬

（兆瓦時） （＋６﹒１％） （＋５﹒１％） （＋４﹒０％）



營業額 ６６２﹒１３億 ７３３﹒１２億 ３９３﹒０８億

（－７﹒３％） （＋１０﹒７％） （＋１５﹒３％）



純利 ７７﹒０８億 ４６﹒２３億 ２９﹒５９億

（－２３﹒１％） （－４０﹒０％） （＋５９﹒６％）



每股盈利 １﹒６２元 ９７﹒００仙 ６２﹒００仙

（－２２﹒９％） （－４０﹒１％） （＋５９﹒０％）

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部分內地電力股價表現（截至９月２０日收市價計算）



股份（編號） 年初至今升變動（％） ６個月變動（％） ３個月變動（％）

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華潤電力（００８３６） ＋０﹒３６ －３﹒６２ ＋１﹒８４

華能電力（００９０２） ＋７﹒３２ ＋１﹒１８ －５﹒８７

大唐發電（００９９１） －９﹒６９ －１１﹒６７ －１４﹒３４

華電電力（０１０７１） ＋５﹒３９ ＋２﹒４８ － ７﹒４２

中國電力（０２３８０） －１３﹒２９ －１１﹒０１ －１３﹒３３

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股指

恆生指數 －８﹒１６ －１２﹒９１ － ７﹒４７

國企指數 －７﹒８３ －１４﹒３３ － ６﹒２０

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部分內地電力股周息率與市盈率（截至９月２０日收市計算）



股份（編號） 周息率（％） 市盈率（倍）

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華潤電力（００８３６） ６﹒３１ １４﹒２９

華能電力（００９０２） ２﹒２４ ４４﹒８４

大唐發電（００９９１） ５﹒１９ １３﹒３８

華電電力（０１０７１） ０﹒７３ ５８﹒９９

中國電力（０２３８０） ５﹒９５ １４﹒７７

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