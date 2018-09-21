《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普表示，若中東國家需要美國的保護，油組（Ｏ
ＰＥＣ）必須降低油價。
特朗普在過去數個月積極批評油組，因汽油價格上漲可能在１１月國會中期選舉對特朗普產
生不利政治影響。
不過消息人士稱，油組及其盟友周末在阿爾及利亞會議上不太可能就原油增產達成正式協議
，但在美國即將對伊朗採取新制裁之際，大型產油國面臨的採取措施阻止油價飆升的壓力正在加
大。（ｍｎ）
21/09/2018 08:45
【油市博奕】特朗普：油組必須降低油價，換取美國為中東提供保護
《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普表示，若中東國家需要美國的保護，油組（Ｏ
ＰＥＣ）必須降低油價。
特朗普在過去數個月積極批評油組，因汽油價格上漲可能在１１月國會中期選舉對特朗普產
生不利政治影響。
不過消息人士稱，油組及其盟友周末在阿爾及利亞會議上不太可能就原油增產達成正式協議
，但在美國即將對伊朗採取新制裁之際，大型產油國面臨的採取措施阻止油價飆升的壓力正在加
大。（ｍｎ）
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