【貿易開戰】美日將於下周一啟動第二輪貿易談判

《經濟通通訊社２１日專訊》日本經濟再生大臣茂木敏充表示，日本與美國將於下周一（９

月２４日）在紐約開展第二輪貿易談判。

此前雙方８月份的會談未能就是否啟動雙邊自由貿易協定談判縮窄分歧。被問及稍後與萊特

希澤舉行的會議是否可能逼使日本與美國進入雙邊自由貿易協議的談判，茂木敏充表示不認為會

發生這種情況。

茂木敏充重申，日本有關開放國內農產品市場方面的立場不變，希望與美國的談判能取得雙

贏結果。（ｍｎ）

