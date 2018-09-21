《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述歐盟官員報道，英國財相夏文達呼籲歐盟執委會協
助制定無序脫歐情況下的金融業應變計劃，表明對英國無序脫歐的疑慮升溫。
他希望歐盟執委會著手準備相關計劃，以降低或避免萬一發生硬脫歐對金融業造成的影響。
英國財政部發言人回應指，在與其他歐盟財長討論金融穩定性時，夏文達強調英國與歐盟必
須合作，以降低英國無序脫歐的風險。（ｍｎ）
21/09/2018 13:08
【脫歐之後】歐盟官員：英國財相呼籲歐盟協助應對可能的硬脫歐
《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述歐盟官員報道，英國財相夏文達呼籲歐盟執委會協
助制定無序脫歐情況下的金融業應變計劃，表明對英國無序脫歐的疑慮升溫。
他希望歐盟執委會著手準備相關計劃，以降低或避免萬一發生硬脫歐對金融業造成的影響。
英國財政部發言人回應指，在與其他歐盟財長討論金融穩定性時，夏文達強調英國與歐盟必
須合作，以降低英國無序脫歐的風險。（ｍｎ）
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