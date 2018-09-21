【貿易開戰】貝萊德：美國是中美貿易戰短期大贏家，長期則未必

《經濟通通訊社２１日專訊》全球最大資產管理公司貝萊德（Ｂｌａｃｋｒｏｃｋ）行政總

裁ＬａｒｒｙＦｉｎｋ表示，短期內美國是美中貿易戰的大贏家，但長期而言未必如此。

他指，目前美國在貿易戰中是佔主導地位的一方，因為強勢美元對美國企業有利。這亦推升

了美股。但長期來看，貿易緊張情勢將對美國造成傷害，因為這將導致更多非美國企業擴大與中

國的商貿關係。

Ｆｉｎｋ亦表示，即使美國總統特朗普的貿易保護政策長期而言可能有利於中國，亦不認為

人民幣會很快成為首選的全球性貨幣。（ｍｎ）

