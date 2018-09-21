《經濟通通訊社２１日專訊》越南國家主席陳大光今日因病逝世，享年６１歲。
陳大光雖貴為國家主席但並無太大實權，他最後一次公開露面是在前日（１９日）出席共產
黨政治局會議接見中國代表團。（ｍｎ）
21/09/2018 14:33
【國際要聞】越南國家主席陳大光今日病逝，終年６１歲
《經濟通通訊社２１日專訊》越南國家主席陳大光今日因病逝世，享年６１歲。
陳大光雖貴為國家主席但並無太大實權，他最後一次公開露面是在前日（１９日）出席共產
黨政治局會議接見中國代表團。（ｍｎ）
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