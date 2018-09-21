【駐京專電】中國互金協會公布首批２５家銀行存管白名單

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國互金協會公布２５家銀行通過網貸資

金存管系統測評，首批通過協會測評的存管銀行名單正式出爐。

本次通過測評白名單的銀行包括：北京銀行、武漢眾邦銀行、浙江泰隆商業銀行、百信銀行

、中國建設銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行、廣發銀行、恆豐銀行、浦發銀行、浙商銀行

、華夏銀行、廈門銀行、廈門農商銀行、廈門國際銀行、廊坊銀行、上饒銀行、新網銀行、中關

村銀行、華瑞銀行等。

