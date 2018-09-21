《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國互金協會公布２５家銀行通過網貸資
金存管系統測評，首批通過協會測評的存管銀行名單正式出爐。
本次通過測評白名單的銀行包括：北京銀行、武漢眾邦銀行、浙江泰隆商業銀行、百信銀行
、中國建設銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行、廣發銀行、恆豐銀行、浦發銀行、浙商銀行
、華夏銀行、廈門銀行、廈門農商銀行、廈門國際銀行、廊坊銀行、上饒銀行、新網銀行、中關
村銀行、華瑞銀行等。
21/09/2018 10:29
【駐京專電】中國互金協會公布首批２５家銀行存管白名單
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國互金協會公布２５家銀行通過網貸資
金存管系統測評，首批通過協會測評的存管銀行名單正式出爐。
本次通過測評白名單的銀行包括：北京銀行、武漢眾邦銀行、浙江泰隆商業銀行、百信銀行
、中國建設銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行、廣發銀行、恆豐銀行、浦發銀行、浙商銀行
、華夏銀行、廈門銀行、廈門農商銀行、廈門國際銀行、廊坊銀行、上饒銀行、新網銀行、中關
村銀行、華瑞銀行等。
|FOCUS21/09/2018
【FOCUS】高鐵周日GO 「樞紐＋匯聚」效應冀生財
|國際動態21/09/2018
安倍續掌自民黨 推動自衞隊納憲
|生財有道20/09/2018
【港銀熱炒】曾永堅：本地銀行憧憬淨息差擴 匯控渣打估值仍吸引
|香港政情20/09/2018
【施政前瞻】建制泛民同倡分拆運房局 料施政報告將著手研究
|FOCUS20/09/2018
【FOCUS】獅子行、地產商齊搶「未來錢」 現金才是王
|中國故事20/09/2018
【杭州直擊】淘寶創「造物節」 助年青人勇於追夢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰