《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國銀保監會新聞發言人肖遠企表示，今
年以來銀行業信貸平穩增長，服務實體經濟質效有所提高，銀行表外業務結構逐漸優化，銀行業
抵禦風險能力進一步增強。當前中國的銀行表外業務結構優化，融資壓力緩釋，優化的措施主要
是整治通道類表外業務。同時，一些銀行機構不良資產分類不夠準確，存在個別機構隱匿轉移不
良貸款的行為，將對虛假出表等隱匿行為給予嚴厲打擊。
肖遠企並指出，目前已經簽約１﹒７萬億元人民幣債轉股資金。
21/09/2018 16:09
【駐京專電】銀保監肖遠企：嚴打隱匿轉移不良貸款行為
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國銀保監會新聞發言人肖遠企表示，今
年以來銀行業信貸平穩增長，服務實體經濟質效有所提高，銀行表外業務結構逐漸優化，銀行業
抵禦風險能力進一步增強。當前中國的銀行表外業務結構優化，融資壓力緩釋，優化的措施主要
是整治通道類表外業務。同時，一些銀行機構不良資產分類不夠準確，存在個別機構隱匿轉移不
良貸款的行為，將對虛假出表等隱匿行為給予嚴厲打擊。
肖遠企並指出，目前已經簽約１﹒７萬億元人民幣債轉股資金。
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