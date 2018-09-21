【駐京專電】銀保監肖遠企：銀行保險機構公司治理取得成效

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》銀保監新聞發言人肖遠企表示，銀行保險

機構公司治理進一步完善，取得成效。

今年初銀保監會也制定了相應的補短板項目，力求在制度建設方面，使銀行保險機構特別是

中小銀行保險機構的公司治理能夠上一個新臺階。一些辦法、制度已經發布，比如《保險機構獨

立董事管理辦法》。另外，針對商業銀行和保險機構公司治理進行了多輪培訓，他們的董事、股

東、高管都接受了培訓。

