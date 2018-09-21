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21/09/2018 16:33

【駐京專電】銀保監肖遠企：首８月保險業賠款７９６５億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》銀保監新聞發言人肖遠企表示，今年１至
８月，保險業累計為全社會提供風險保障５２６３萬億元（人民幣．下同），累計賠款和給付支
出７９６５億元，對實體經濟的發展和緩釋風險都起到了很好的作用。
　　１至８月，出口信用保險保費收入１００億元，承保金額２﹒５萬億元，為穩定出口、穩外
貿發揮了積極作用。在一些重要的保險方面，比如大病保險、健康險，還有地震巨災保險，以及
個人稅收遞延型商業養老保險等方面，都取得了較好的成績。

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