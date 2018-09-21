《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會表示，中證監確定鄭商所ＰＴＡ期貨為境內特定品種，將引入境外交易者參與ＰＴＡ期貨交易
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21/09/2018 17:01
【駐京專電】中證監確定ＰＴＡ期貨為境內特定品種
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會表示，中證監確定鄭商所ＰＴＡ期貨為境內特定品種，將引入境外交易者參與ＰＴＡ期貨交易
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