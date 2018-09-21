【貿易開戰】匯豐：全球經濟未受嚴重影響，部分國家可受惠

《經濟通通訊社２１日專訊》匯豐資本市場亞太區聯席主管陳紹宗出席論壇時表示，中美貿

易戰影響市場情緒，但暫時未有嚴重影響全球經濟。

他相信，貿易戰不會摧毀全球，有部分國家更可受惠於貿易戰，因部分貨品可由美國轉移運

往其他國家。（ｃｈ）

