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21/09/2018 13:19

【貿易開戰】匯豐：全球經濟未受嚴重影響，部分國家可受惠

　　《經濟通通訊社２１日專訊》匯豐資本市場亞太區聯席主管陳紹宗出席論壇時表示，中美貿
易戰影響市場情緒，但暫時未有嚴重影響全球經濟。
　　他相信，貿易戰不會摧毀全球，有部分國家更可受惠於貿易戰，因部分貨品可由美國轉移運
往其他國家。（ｃｈ）

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