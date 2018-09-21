《經濟通通訊社２１日專訊》港元兌美元匯價今早一度高見７﹒８２４２，升至２月以來最
高位，上漲０﹒２３％，創下去年９月１９日以來最大漲幅。
港元匯價最新報７﹒８２９２。（ｃｌ）
21/09/2018 10:15
【港匯弱勢】港元兌美元一度上漲０﹒２３％，創一年來最大升幅
《經濟通通訊社２１日專訊》港元兌美元匯價今早一度高見７﹒８２４２，升至２月以來最
高位，上漲０﹒２３％，創下去年９月１９日以來最大漲幅。
港元匯價最新報７﹒８２９２。（ｃｌ）
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