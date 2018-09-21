【港匯弱勢】港元急漲創兩年半最大漲幅，拆息連續兩日全線抽高

《經濟通通訊社２１日專訊》市場對中美貿易戰憂慮緩解，美元指數隔晚下挫０﹒７％，創

下７月初以來新低，而港元兌美元匯價今日一度高見７﹒８２０１，上漲０﹒２９％，創自

２０１６年１月２２日以來最大升幅。港元拆息則連續二天全線上揚，三個月和十二個月拆息齊

創２００８年１２月以來最高水平，三個月港元拆息與同期美元拆息利息由２６基點收窄至２４

基點，而作為樓按參考利率的一個月拆息則升至１﹒８９１６１厘，與美元利息亦收窄至３２基

點。

財資市場公會數字顯示，港元隔夜息漲至１﹒８４７８６厘，一星期拆息升至

１﹒８８８２１厘，而三個月和六個月拆息分別升至２﹒１２５１８厘和２﹒２３８２８厘，

１２個月拆息亦升至２﹒５９５６１厘。

港元兌美元匯價今早創近三年高，最新報７﹒８２２７，仍升０﹒２５％。分析指出，本港

可能跟隨美國加息，加上假期在即及止蝕盤推動，令港元匯價上揚。龍頭匯豐銀行昨日起提高港

元定期存款利率，為該行本月第二次加息，預示月底香港銀行的最優惠利率（Ｐ）上調機會接近

臨界點。

美國聯儲局將於下周舉行議息會議，金管局總裁陳德霖今早出席一個論壇後表示，近幾個月

港元拆息一直上升，反映銀行資金成本正在增加，市場預期聯儲局下周加息，銀行界亦正在觀望

中。若果再加息，將令本港利息及資金成本進一步上漲，相信銀行會自行判斷是否跟隨美國加息

。但定期存款息率方面，近期港銀已普遍調升。

財政司司長陳茂波昨日出席貿發局於越南舉行的活動時表示，美國於本月加息已是亳無懸念

，而香港跟隨加息的機會高。他指，自２００８年金融海嘯至２０１６年已有萬億港元資金流入

香港，資金充裕使利率偏低，過去四個月有約千億港元流出，他不排除會再有資金流出，但相信

本港仍有足夠資金。（ｃｌ）

