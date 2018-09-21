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21/09/2018 16:12

【本港樓市】中原ＣＣＬ本周跌０﹒２３％，八大指數連跌兩周

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８６﹒６０點，按周跌
０﹒２３％，連跌２周共０﹒９８％，八大指數連跌兩周，上一次出現已是２０１６年２月份，
當時樓價正值調整階段。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，樓價走勢開始反覆回軟。但
仍未確認掉頭向下的走勢，有待中秋前後及美國聯儲局議息後，樓價走勢才有機會出現較明顯的
轉變。
　　黃良昇指出，１０周前政府宣布六招新房策，ＣＣＬ隨即結束連升局面。近１０周計，首４
周錄得兩次創新高，樓價走勢反覆微升。其後４周樓價走勢反覆橫行，ＣＣＬ持續於１８８點企
穩。近２周ＣＣＬ連跌。

＊港島指數按周跌０﹒３％＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒９１點，按周跌０﹒２２％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１８７﹒０５點，按周跌０﹒２３％。ＣＣＬ（大型單位）報
１８４﹒２４點，按周跌０﹒２４％。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）連跌３周，分
別累跌１﹒２８％及１﹒１２％。ＣＣＬ及ＣＣＬ（大型單位）連跌兩周，分別累跌０﹒９８％
及０﹒４７％。
　　四區樓價方面，新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６８﹒７９點，按周跌０﹒３３％。新界東
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報２０６﹒８０點，按周跌０﹒２３％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１９１﹒７０點，按周跌０﹒３１％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８４﹒５０點，按周跌
０﹒０７％。（ｃｌ）

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