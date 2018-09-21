【本港樓市】中原ＣＣＬ本周跌０﹒２３％，八大指數連跌兩周

《經濟通通訊社２１日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８６﹒６０點，按周跌

０﹒２３％，連跌２周共０﹒９８％，八大指數連跌兩周，上一次出現已是２０１６年２月份，

當時樓價正值調整階段。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，樓價走勢開始反覆回軟。但

仍未確認掉頭向下的走勢，有待中秋前後及美國聯儲局議息後，樓價走勢才有機會出現較明顯的

轉變。

黃良昇指出，１０周前政府宣布六招新房策，ＣＣＬ隨即結束連升局面。近１０周計，首４

周錄得兩次創新高，樓價走勢反覆微升。其後４周樓價走勢反覆橫行，ＣＣＬ持續於１８８點企

穩。近２周ＣＣＬ連跌。



＊港島指數按周跌０﹒３％＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８８﹒９１點，按周跌０﹒２２％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１８７﹒０５點，按周跌０﹒２３％。ＣＣＬ（大型單位）報

１８４﹒２４點，按周跌０﹒２４％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）連跌３周，分

別累跌１﹒２８％及１﹒１２％。ＣＣＬ及ＣＣＬ（大型單位）連跌兩周，分別累跌０﹒９８％

及０﹒４７％。

四區樓價方面，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６８﹒７９點，按周跌０﹒３３％。新界東

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報２０６﹒８０點，按周跌０﹒２３％。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９１﹒７０點，按周跌０﹒３１％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒５０點，按周跌

０﹒０７％。（ｃｌ）

