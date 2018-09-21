【港匯轉勢】星展：套息交易離場推升港匯惟難持續，料月底或加Ｐ

《經濟通通訊社記者陳佩珊２１日報道》港匯今日中午時間突然大幅轉強，一度升穿７﹒８

水平，最強見７﹒７９３，升４９６點子，升幅是２００３年以來最高。港匯現時升幅略為收窄

，現報７﹒８１１８，升０﹒３９％。

另一方面，港元拆息均貼近２厘水平，當中，短息例如是隔夜息、一周拆息及一個月拆息分

別報１﹒８５厘至１﹒８９厘。

星展香港財資市場部董事總經理王良享向《經濟通通訊社》表示，港匯突然轉強，於過去４

至５個月不時發生，近期本港隔夜及一年期等拆息均上揚，貼近美元拆息，導致套息交易離場，

規模比以往加大。同時，接下來將有中秋及國慶等假期，令市場流動性收緊，料港息會企穩。



＊港匯不會持續強勢，料月底加Ｐ機會高＊



他又提到，快速支付系統（ＦＰＳ）「轉數快」於月底可正式啟用，銀行或需要準備防禦性

資金。而港股表現轉佳，亦有利資金流入。不過，港息並不會進一步上升至高於美息，最多只會

看齊，料港匯進一步轉強的空間不大。他認為，現時港匯於７﹒８０水平是屬於「過強」，短期

或回弱至７﹒８３。

美國聯儲局下周加息機會十分高，市場關注本港會否跟隨，若果港匯遠離７﹒８５弱方兌換

保證，會否令本港最優惠利率（Ｐ）遲遲未上調？王良享認為，加息並不單視乎銀行體系總結餘

，亦受其他因素左右，現時新股招股活動過後，港元拆息仍在高水平，這亦會影響本港加息時間

。他預計本港於本月內有機會加Ｐ。

