【港匯轉勢】金管局：多項因素影響匯率，港元外匯市場有序運作

《經濟通通訊社２１日專訊》港匯今日中午時間突然大幅轉強，一度見７﹒７９３，升近

５００點子，創２００３年以來最大升幅。金管局發言人表示，匯率變動受多項因素影響，當局

不會評論市場變化，但不少業界參與者認為，港匯轉強是歸因於港元拆息上升。現時港元外匯及

貨幣市場仍有序運作。

發言人續指，會繼續維持聯繫匯率的有效運作。當港匯觸及７﹒７５強方兌換保證，當局會

沽港元買美元；當觸及７﹒８５弱方兌換保證，則沽美元買港元。（ｃｈ）

