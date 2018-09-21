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21/09/2018 18:05

【本港經濟】金管局：貿易戰增經濟下行風險，資金流或加劇波動

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金管局發表最新《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，預期本
地經濟於今年餘下時間將繼續保持增長，但步伐會較上半年有所放緩。雖然貿易緊張局勢升級或
會拖累香港的出口表現，但私人消費、樓宇及建造活動，以及其他服務輸出，預計將會支持經濟
增長。
　　不過，隨着中美貿易衝突加劇，經濟增長的下行風險與幾個月前相比已經增加。雖然估計貿
易衝突透過傳統貿易渠道對香港的短期影響有限，但本地經濟或會透過其他渠道受到影響，以致
本地經濟所面對的整體負面影響可能會擴大。

＊避險情緒或令資金流加劇波動＊

　　另外，報告提到，弱方兌換保證於４月、５月及８月被觸發共２７次，金管局於弱方兌換保
證水平向銀行合共買入１０３５億港元，銀行體系結餘由３月底的１７９７億港元減少至８月底
的７６４億港元。
　　展望未來，面對中美貿易摩擦變得不明朗以及由此引發的避險情緒，資金流或會加劇波動。
此外，港美息差或會進一步擴大，從而再度刺激套息交易活動而導致資金流出。資金流出港元，
是香港利率正常化的必經過程，過往多年有大量資金流入港元體系，金管局一直將這些資金存放
於外匯基金內，並投資在流動性相當高的美元資產。當資金流出並觸發弱方保證時，金管局可隨
時運用這些資金兌換予市場參與者。（ｃｈ）

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