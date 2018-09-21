【夜期時段】即月期指報２７８５１點，跌８９點，低水１０２點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７９４５點，升５點，低水８點

，最新報２７８５１點，跌８９點，低水１０２點，合約成交５６１８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０２３點，跌１２點，高水２９點，最新報１０

９９４點，跌４１點，低水３３點，合約成交２３３１張。（ｋｙ）

