《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７９４５點，升５點，低水８點
，最新報２７８５１點，跌８９點，低水１０２點，合約成交５６１８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０２３點，跌１２點，高水２９點，最新報１０
９９４點，跌４１點，低水３３點，合約成交２３３１張。（ｋｙ）
21/09/2018 18:53
【夜期時段】即月期指報２７８５１點，跌８９點，低水１０２點
《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７９４５點，升５點，低水８點
，最新報２７８５１點，跌８９點，低水１０２點，合約成交５６１８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０２３點，跌１２點，高水２９點，最新報１０
９９４點，跌４１點，低水３３點，合約成交２３３１張。（ｋｙ）
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