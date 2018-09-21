【貿易開戰】富達國際：美加徵關稅對中國經濟增長影響不大

《環富通基金頻道２１日專訊》富達國際市場研究分析員Ｉａｎ Ｓａｍｓｏｎ就美國對中

國商品加徵關稅的影響發表以下評論道，雖然美中貿易緊張局勢正不斷升級，但目前的發展只會

於短期內對兩國經濟產生較小影響。該行預計，美國對中國商品徵收２５％關稅將對中國的經濟

增長前景產生輕微影響，並刺激美國通脹於短期內小幅走高。

繼近期對價值２０００億美元的中國商品徵收１０％關稅後，美國威脅若兩國未能達成貿易

協議，將於２０１９年把該稅率提高至２５％。與此同時，中國亦對價值６００億美元的美國進

口商品加徵１０％關稅以作出反制。

假若美國實施２５％的關稅，該行預計這將使中國經濟增長於２０１９年下跌０﹒６０％。

然而，單這一點並不會引發市場過度憂慮。真正令人擔憂的是，隨著中國政府打擊影子銀行業，

加上基建已無法帶動國內經濟增長，中國的增長動力勢將減弱。

中國基建投資增長放緩，可能比美國對中國出口貨品徵稅更令市場擔憂，因為中國對美出口

貨品佔中國整體ＧＤＰ的比重不足４％。中國基建投資在２０１３年至２０１７年曾按年增長約

２０％，而今年卻驟然縮減。

不過，加徵關稅亦可能令中國經常帳赤字惡化。繼於過去數十年錄得經常帳盈餘後，中國今

年上半年的赤字已達３５０億美元。預計是次美國加徵關稅將導致中國經常帳赤字增至１３５０

億美元（約佔ＧＤＰ的１％），但如果中國可轉為向其他國家出口這些貨品，或有機會減少其經

常帳赤字。

該行認為，當前人民幣價格尚未完全消化關稅因素，關稅問題可令人民幣進一步受壓。然而

，中國政府對貨幣具有較強的影響力，因此，該行預期人民幣走勢不會失序。整體而言，為緩和

國內經濟放緩和關稅所帶來的負面影響，中國料將繼續相對略微放寬貨幣政策。

雖然關稅問題對美國的影響偏輕微，但波及層面難以預測，並可能會大大出乎市場意料。儘

管如此，關稅問題並不會為美國經濟前景帶來太多變數。雖然減稅等反周期性財政刺激政策將於

２０１９年末拖累經濟發展，但目前仍可支持經濟持續增長。

市場預測關稅問題將使美國通脹率上升８至３０個基點，但這只是短期影響，而聯儲局亦必

會觀望後市發展，而不會立即調整加息路徑以作應對。（ｈｏ）

