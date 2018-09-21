【施政前瞻】勞工社福一環料多具體措施，外勞及中醫藥政策有懸疑

《經濟通通訊社記者黃佩珊２１日報道》去年《施政報告》有相當的篇幅提及社福一環，不

過多項措施均需向各界諮詢及檢討。一年過去，部分如取消強積金對沖、延長產假等開始有實質

構思，加上多個政黨「收風」後大力倡議，料今年的《施政報告》將會落實有關工作。



＊各政黨均點頭，料有取消積金對沖最終方案＊



政府在今年３月公布取消強積金對沖的初步方案，勞資雙方「刀來劍往」數百回合之後，各

政黨幾乎一致認同取消強積金對沖已屬「不能避免」，惟代表商界的經民聯與自由黨則希望，政

府在此事上能有更多承擔，例如加長政府承擔年期至最少２０年、設立種子基金支付遺散費等。

預計新一份《施政報告》將會訂出最終方案。



＊加產假、侍產假 自由黨：當局應盡量少提＊



隨著社會正面臨人口急速老化的問題，政府需千方百計鼓勵生育，其中增加產假及侍產假會

較直接資助的方式更人性化。除了自由黨認為，當局應該盡量減少提出這類建議或措施，讓中小

微企休養生息之外。

為保選票，增加產假已獲跨黨派支持。勞福局長羅致光早前就表明，政府希望在今年年底

前，完成將法定產假由１０周延長至１４周的研究，即代表林鄭或於《報告》有較明確的指示。



＊做爸爸暫未可享７日假＊



除了產假，勞工界亦一直爭取將男士侍產假由３天增至７天，政府在今年年中，只是刊憲建

議由３天增至５天，並指有關修訂是勞顧會長時間協商而來，明言增至５日是政府「唯一可接受

」的方案。

工黨張超雄批評政府視立法會為「橡皮圖章」，表示會提出增至７天的修正案。工聯會則

稱憂慮政府在修正案通過後，會撤回草案，因此暫且放棄７天的目標，改為支持政府的５天方案

。因此在短時間內，相信政府都無意再增加男士侍產假的日數。



＊安老服務或輸入外勞緩人手荒＊



安老方面，由於護理人手長期短缺，羅致光去年亦承認輸入外勞「是遲早的問題」，更指「

明年（２０１８年）之內可決定是否輸入外勞」。觀乎，建制派第一大黨民建聯在今年的重點建

議中，並無提及是否支持政府輸入外勞，不過回顧該黨立法會議員葛珮帆在去年《施政報告》出

爐之後，批政府當時才考慮容許資助院舍輸入外勞是「後知後覺」，估計即使工聯會與泛民反對

擴大輸入外地勞工，都不能改變政府的決定。



＊建制力倡中醫藥政策，卻未見政府「吹風」＊



今年有不少政黨如民建聯、工聯會及民主黨等，都在施政建議中提及完善中醫藥政策，提出興建

中醫醫院、將中醫藥納入公共醫療體系、為中醫師及相關中醫專業人員制定薪級表等等，但觀乎

政府至今仍未就有關議題「放風」，是否成事似乎充滿懸疑。

