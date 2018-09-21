《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥接受內地傳媒訪問時稱，廣深港高鐵香港段
能將香港直接聯繫到國家的高鐵網絡，有利香港融入國家發展大局。
她認為，當中最大的挑戰是落實「一地兩檢」，但相信高鐵開通後，香港市民就會感受到「
一地兩檢」的方便，就會歡迎有關安排。
林鄭月娥又指，通過港府與國家鐵總簽署的備忘錄，即使日後營運過程出現問題，雙方也可
以進行協商溝通。（ｃｗ）
21/09/2018 11:53
【高鐵通車】林鄭：一地兩檢很方便，相信市民會歡迎
《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥接受內地傳媒訪問時稱，廣深港高鐵香港段
能將香港直接聯繫到國家的高鐵網絡，有利香港融入國家發展大局。
她認為，當中最大的挑戰是落實「一地兩檢」，但相信高鐵開通後，香港市民就會感受到「
一地兩檢」的方便，就會歡迎有關安排。
林鄭月娥又指，通過港府與國家鐵總簽署的備忘錄，即使日後營運過程出現問題，雙方也可
以進行協商溝通。（ｃｗ）
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