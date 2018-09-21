【土地大辯論】黃遠輝指下星期一可向政府提交土地選項的初步報告

《經濟通通訊社２１日專訊》土地供應專責小組今日開會，將討論「土地大辯論」公眾諮詢

的初步觀察。

小組主席黃遠輝會前說，今次會議主要集中在４至５個土地供應選項，望下周一（２４日）

可向行政長官林鄭月娥提交初步報告。

社區組織協會在會前請願，要求設立土地儲備機制，增加公營房屋比例和思考如何提升市民

生活質素。（ｃｗ）

