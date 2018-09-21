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21/09/2018 18:51

【港鐵頭痕】沙中線紅磡站工程調委會周一聆訊，已收４２證人供詞

　　《經濟通通訊社２１日專訊》沙田至中環線項目紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工
程調查委員會，將於下星期一（２４日）上午進行初步聆訊。在聆訊期間，委員會會處理調查研
訊的程序和時間表等事宜。
　　初步聆訊將開放予公眾人士和傳媒，聆訊過程的視像和聲音會在聆訊室旁的聆訊轉播室和大
堂同步播放。聆訊會以英語進行，委員會將提供英語╱粵語即時傳譯。
　　委員會已作出指示，除非獲其特別許可，否則任何人士均不得於聆訊進行期間在聆訊室、聆
訊轉播室、大堂及法院大樓內其他地方拍照、錄音或錄影。
　　據政府新聞處不慎提早洩露原於周一公布的新聞稿中顯示，委員會已向：
（１）運輸及房屋局；
（２）路政署；
（３）發展局；
（４）屋宇署；
（５）香港鐵路有限公司；
（６）禮頓（亞洲）有限公司；
（７）盈發地基工程有限公司；
（８）泛迅建築有限公司；及
（９）中科興業有限公司
　　發信要求提交文件和證人供詞，以及預先通知他們可能會受到批評，並要求他們考慮參與實
質聆訊及由法律代表出席實質聆訊。至今，委員會已收到４２位人士的證人供詞。除非另有通知
，所有該等人士須在實質聆訊提出證據。
　　委員會亦已委聘兩名專家證人，即Ｄｏｎ　ＭｃＱｕｉｌｌａｎ教授（ＲＰＳ　
Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ董事）和Ｓｔｅｖｅ　Ｒｏｗｓｅｌｌ
（Ｒｏｗｓｅｌｌ　Ｗｒｉｇｈｔ　Ｌｔｄ董事），在調查研訊期間協助委員會，預計他們會就
結構安全和結構完整性以及工程項目管理事宜提供專家意見。（ｃｗ）

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