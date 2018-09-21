【達沃斯論壇】李克強：未來保險、證券將取消股比限制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李克強２０日在天津梅江會展

中心同出席２０１８年夏季達沃斯論壇的工商、金融、智庫、媒體界代表舉行對話會。關於中國

金融業開放，李克強表示，一國金融業的開放程度，與其發展階段、經濟水平、監管能力密切相

關。在保持金融穩定的同時，我們下決心進一步開放金融服務業，全面實施「准入前國民待遇＋

負面清單」模式，有序推進全牌照開放和全股比開放，目前對銀行已放開股比限制，未來保險、

證券也將取消股比限制。



＊貿易自由化的方向不能變，改革不是「另起爐灶」＊



關於世界貿易體制改革，李克強指出，當前形勢下，貿易保護主義抬頭，多邊貿易規則基礎

受到一定動搖。以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制及其規則，是各國共同協商建立的，基礎

就是要維護自由貿易。雖然世貿組織也需要必要的改革，但不是「另起爐灶」，貿易自由化的方

向不能變。要照顧發展中國家尤其是最不發達國家的利益，大家的事大家商量著辦，大家都好。

關於減稅降費，李克強稱，去年下半年到今年上半年，中國稅收出現一定程度增長，這是中

國經濟穩中向好的表現。今年上半年工業企業利潤增長率超過１５％，市場主體數量持續大幅增

加，也增加了稅源。下半年以來隨著減稅政策效果顯現，中央和地方稅收增幅都有較大幅度的回

落。下一步，我們將實施更大規模的減稅、更加明顯的降費，包括明顯降低社保費率，真正讓企

業輕裝上陣、放手發展。個人所得稅專項抵扣項目要公平簡便地落實到居民身上，增加居民消費

能力。政府要過緊日子，不能去為難企業，要讓人民過上好日子。

關於創業創新與知識產權保護，李克強表示，打造創新型社會就應努力調動每個人的創造潛

力。我們採取一系列放管服措施，就是要讓每個人都有平等創新的機會，鼓勵大企業發展自己的

眾創空間。歡迎外國企業家參與中國的發展。發展創新型經濟，知識產權是基礎，中國將繼續加

大知識產權保護力度和侵權行為懲罰力度。去年中國有關企業支付的外國專利許可費和技術使用

費居世界前列。我們決不允許強制轉讓知識產權。

