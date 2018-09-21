【駐京專電】國務院發文促消費，涉衣食住行養老教育多行業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院發文促消費，《關於完善促進消費

體制機制，進一步激發居民消費潛力的若干意見》要求：構建更加成熟的消費細分市場，壯大消

費新增長點；健全質量標準和信用體系，營造安全放心消費環境；強化政策配套和宣傳引導，改

善居民消費能力和預期作出部署。



＊實施好新能源汽車免徵車輛購置稅等財稅優惠政策＊



《意見》提出促進實物消費不斷提擋升級，包括吃穿用消費、住行消費、信息消費、綠色消

費等。其中提到加強引導、強化監督，確保市場主體提供安全放心的吃穿用消費品。優化流通設

施空間布局，大力發展便利店、社區菜店等社區商業。

另外，對於備受關注的住行消費，《意見》稱，大力發展住房租賃市場特別是長期租賃。總

結推廣住房租賃試點經驗，在人口淨流入的大中城市加快培育和發展住房租賃市場。加快推進住

房租賃立法，保護租賃利益相關方合法權益。促進汽車消費優化升級。嚴格汽車產品質量監管，

健全質量責任追究機制。鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車流通體系，全面取消二手車限

遷政策。實施好新能源汽車免徵車輛購置稅、購置補貼等財稅優惠政策。積極發展汽車賽事等後

市場。加強城市停車場和新能源汽車充電設施建設。

《意見》還提到服務消費持續提質擴容，其中重點提到了文化旅遊體育消費、健康養老家政

消費、教育培訓托幼消費。教育方面，抓緊修訂民辦教育促進法實施條例，完善民辦教育分類登

記管理制度。嚴格落實城鎮小區配建幼兒園政策，引導社會力量按照規範要求舉辦普惠性幼兒園

和托幼機構，鼓勵有條件的地區探索開展職業學校股份制改革試點，允許企業以資本、技術、管

理等要素依法參與辦學並享有相應權利。

在文化旅遊體育消費方面，《意見》稱，穩妥把握和處理好文化消費商品屬性與意識形態屬

性的關係，促進包容審慎監管與開放准入有效結合，努力提供更多優秀文化產品和優質文化服務

。



＊及時制定新型養老機構監管辦法，大力發展中醫藥服務貿易＊



健康養老家政消費。支持社會力量提供多層次多樣化的醫療健康服務。對社會力量舉辦的非

營利性健康服務機構，在土地規劃、市政配套、機構准入、人才引進、執業環境等方面與公辦機

構一視同仁。針對健康服務新業態新模式，及時制定新型機構准入標準和監管辦法。大力發展中

醫藥服務貿易。

《意見》還提到，建立現代體育產業體系，推動體育與旅遊、健康、養老等融合發展，積極

培育潛在需求大的體育消費新業態。支持社會力量舉辦國際國內高水平體育賽事，推動體育賽事

電視轉播市場化運作。

逐步縮小城鄉居民消費差距。加快農村吃穿用住行等一般消費提質擴容，鼓勵和引導農村居

民增加交通通信、文化娛樂、汽車等消費。推動電子商務向廣大農村地區延伸覆蓋，暢通城鄉雙

向聯動銷售渠道，促進線下產業發展平台和線上電商交易平台結合，鼓勵和支持消費新業態新模

式向農村市場拓展。

在政策配套方面，《意見》提出深化收入分配制度改革，構建公平開放的市場環境，完善財

稅金融土地配套政策等措施。其中包括完善有利於提高居民消費能力的收入分配制度，增加低收

入群體收入，擴大中等收入群體；推動消費稅立法；推進個人所得稅改革，合理提高個人所得稅

基本減除費用標準，適當增加專項附加扣除，逐步建立綜合和分類相結合的個人所得稅制度。

