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21/09/2018 09:13

【駐京專電】國務院發文促消費，涉衣食住行養老教育多行業

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院發文促消費，《關於完善促進消費
體制機制，進一步激發居民消費潛力的若干意見》要求：構建更加成熟的消費細分市場，壯大消
費新增長點；健全質量標準和信用體系，營造安全放心消費環境；強化政策配套和宣傳引導，改
善居民消費能力和預期作出部署。
　　
＊實施好新能源汽車免徵車輛購置稅等財稅優惠政策＊
　
　　《意見》提出促進實物消費不斷提擋升級，包括吃穿用消費、住行消費、信息消費、綠色消
費等。其中提到加強引導、強化監督，確保市場主體提供安全放心的吃穿用消費品。優化流通設
施空間布局，大力發展便利店、社區菜店等社區商業。
　　另外，對於備受關注的住行消費，《意見》稱，大力發展住房租賃市場特別是長期租賃。總
結推廣住房租賃試點經驗，在人口淨流入的大中城市加快培育和發展住房租賃市場。加快推進住
房租賃立法，保護租賃利益相關方合法權益。促進汽車消費優化升級。嚴格汽車產品質量監管，
健全質量責任追究機制。鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車流通體系，全面取消二手車限
遷政策。實施好新能源汽車免徵車輛購置稅、購置補貼等財稅優惠政策。積極發展汽車賽事等後
市場。加強城市停車場和新能源汽車充電設施建設。
　　《意見》還提到服務消費持續提質擴容，其中重點提到了文化旅遊體育消費、健康養老家政
消費、教育培訓托幼消費。教育方面，抓緊修訂民辦教育促進法實施條例，完善民辦教育分類登
記管理制度。嚴格落實城鎮小區配建幼兒園政策，引導社會力量按照規範要求舉辦普惠性幼兒園
和托幼機構，鼓勵有條件的地區探索開展職業學校股份制改革試點，允許企業以資本、技術、管
理等要素依法參與辦學並享有相應權利。
　　在文化旅遊體育消費方面，《意見》稱，穩妥把握和處理好文化消費商品屬性與意識形態屬
性的關係，促進包容審慎監管與開放准入有效結合，努力提供更多優秀文化產品和優質文化服務

　
＊及時制定新型養老機構監管辦法，大力發展中醫藥服務貿易＊
　
　　健康養老家政消費。支持社會力量提供多層次多樣化的醫療健康服務。對社會力量舉辦的非
營利性健康服務機構，在土地規劃、市政配套、機構准入、人才引進、執業環境等方面與公辦機
構一視同仁。針對健康服務新業態新模式，及時制定新型機構准入標準和監管辦法。大力發展中
醫藥服務貿易。
　　《意見》還提到，建立現代體育產業體系，推動體育與旅遊、健康、養老等融合發展，積極
培育潛在需求大的體育消費新業態。支持社會力量舉辦國際國內高水平體育賽事，推動體育賽事
電視轉播市場化運作。
　　逐步縮小城鄉居民消費差距。加快農村吃穿用住行等一般消費提質擴容，鼓勵和引導農村居
民增加交通通信、文化娛樂、汽車等消費。推動電子商務向廣大農村地區延伸覆蓋，暢通城鄉雙
向聯動銷售渠道，促進線下產業發展平台和線上電商交易平台結合，鼓勵和支持消費新業態新模
式向農村市場拓展。
　　在政策配套方面，《意見》提出深化收入分配制度改革，構建公平開放的市場環境，完善財
稅金融土地配套政策等措施。其中包括完善有利於提高居民消費能力的收入分配制度，增加低收
入群體收入，擴大中等收入群體；推動消費稅立法；推進個人所得稅改革，合理提高個人所得稅
基本減除費用標準，適當增加專項附加扣除，逐步建立綜合和分類相結合的個人所得稅制度。

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