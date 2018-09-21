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21/09/2018 09:51

【駐京專電】習近平：推動高質發展，改革重點是要解決實際問題

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家主席習近平２０日下午主持召開中央
全面深化改革委員會第四次會議，他強調，改革重在落實，也難在落實。改革進行到今天，抓改
革、抓落實的有利條件愈來愈多，改革的思想基礎、實踐基礎、制度基礎、民心基礎更加堅實，
要投入更多精力、下更大氣力抓落實，加強領導，科學統籌，狠抓落實，把改革重點放到解決實
際問題上來。
　　會議審議通過了《關於推動高質量發展的意見》、《關於建立更加有效的區域協調發展新機
制的意見》、《關於支持自由貿易試驗區深化改革創新的若干措施》、《關於完善系統重要性金
融機構監管的指導意見》、《關於改革和完善疫苗管理體制的意見》、《關於統一規劃體系更好
發揮國家發展規劃戰略導向作用的意見》、《關於促進小農戶和現代農業發展有機銜接的意見》

　　會議指出，推動高質量發展是當前和今後一個時期確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀
調控的根本要求，要加快創建和完善制度環境，協調建立高質量發展的指標體系、政策體系、標
準體系、統計體系、績效評價和政績考核辦法。
　
＊支持自由貿易試驗區深化改革創新＊
　
　　會議指出，支持自由貿易試驗區深化改革創新，要圍繞自由貿易試驗區建設發展需要，在營
造優良投資環境、提升貿易便利化水平、推動金融創新服務實體經濟、推進人力資源領域先行先
試等方面，加大改革授權，加大開放力度，給予政策扶持，體現特色定位，推動自由貿易試驗區
更好發揮示範引領作用。要注意防控安全風險，堅決守好底線。
　　會議強調，完善系統重要性金融機構監管，對於彌補金融監管短板，引導大型金融機構穩健
經營，防範系統性金融風險具有重要意義。要明確政策導向，對系統重要性金融機構的識別、監
管、處置作出制度性安排，加強金融監管的集中統一、協調配合，形成監管合力，有效維護金融
體系穩健運行。
　
＊改革和完善疫苗管理體制重在治本＊
　
　　會議指出，疫苗關係人民群眾生命健康，關係公共衛生安全和國家安全。改革和完善疫苗管
理體制，必須標本兼治、重在治本，採取強有力舉措，嚴格市場准入，強化市場監管，優化流通
配送，規範接種管理，堅決堵塞監管漏洞，嚴厲打擊違法違規，確保疫苗生產和供應安全。
　　會議強調，科學編制並有效實施國家發展規劃，引導公共資源配置方向，規範市場主體行為
，有利於保持國家戰略連續性穩定性，確保一張藍圖繪到底。加快建立制度健全、科學規範、運
行有效的規劃體制，構建發展規劃與財政、金融等政策協調機制，更好發揮國家發展規劃的戰略
導向作用。

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