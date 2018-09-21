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21/09/2018 09:51

【駐京專電】國務院任命陳文輝為社保基金理事會副理事長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院任免國家工作人員，任命陳文輝為
全國社會保障基金理事會副理事長，免去陳文輝的中銀保監副主席職務。
　　此外，免去黃煒、張慎峰的中證監主席助理職務。

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