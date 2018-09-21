《經濟通通訊社２１日專訊》美國表示因中方違反「通過制裁打擊美國對手法」，將對中國
中央軍委裝備發展部及該部負責人實施制裁。
中國外交部發言人耿爽表示強烈憤慨，稱已提出嚴正交涉。又指美方做法嚴重違反國際關係
基本準則，損害中美兩國、兩軍關係。敦促美方立撤銷所謂制裁，否則美方必須承擔由此造成的
後果。（ｋｔ）
21/09/2018 15:50
【貿易開戰】美擬制裁中國中央軍委裝備發展部，中方強烈憤慨
《經濟通通訊社２１日專訊》美國表示因中方違反「通過制裁打擊美國對手法」，將對中國
中央軍委裝備發展部及該部負責人實施制裁。
中國外交部發言人耿爽表示強烈憤慨，稱已提出嚴正交涉。又指美方做法嚴重違反國際關係
基本準則，損害中美兩國、兩軍關係。敦促美方立撤銷所謂制裁，否則美方必須承擔由此造成的
後果。（ｋｔ）
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