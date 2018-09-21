【貿易開戰】美擬制裁中國中央軍委裝備發展部，中方強烈憤慨

《經濟通通訊社２１日專訊》美國表示因中方違反「通過制裁打擊美國對手法」，將對中國

中央軍委裝備發展部及該部負責人實施制裁。

中國外交部發言人耿爽表示強烈憤慨，稱已提出嚴正交涉。又指美方做法嚴重違反國際關係

基本準則，損害中美兩國、兩軍關係。敦促美方立撤銷所謂制裁，否則美方必須承擔由此造成的

後果。（ｋｔ）

