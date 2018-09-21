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即市新聞

21/09/2018 14:24

【貿易開戰】天風證券：貿戰存不確定性，機械電氣設備等最受衝擊

　　《經濟通通訊社２１日專訊》天風證券發表報告指出，中美貿易戰談判仍然存在巨大的不確
定性，進入關稅清單而受到直接衝擊的行業料繼續承壓。
　　在５００億美元清單和２０００億美元清單中均出現，且涉及具體品類較多包括電機、電氣
、音像設備及其零附件、核反應堆╱鍋爐╱機械器具及零件等產品；
　　２０００億美元清單中新增的涉及品類較多或影響較大的領域包括：２９類有機化學品、４
８類紙及紙板等、４４類木及木製品、８２類賤金屬器具等、４２類皮革製品旅行箱包等、９４
類家具寢具等；各類機械設備、電氣設備、部分家電、軍工產品繼續作為重點製裁對象。
　　１－８月中國對美國出口金額約為３０３４﹒４３億美元，佔中國出口總額的１８﹒９１％
，仍比較可觀。從近三個月情況看，對美出口佔比開始出現回升，或許存在一部分提前出貨的情
況，之後貿易戰的影響是否會逐步釋放有待觀察。
　　報告指，對比Ａ股各行業的海外業務收入佔比情況，２０１７年海外業務收入佔比較高的前
五大行業為：電子４２﹒７４％、家用電器３４﹒０１％、機械設備１６﹒７６％、紡織服裝
１６﹒４５％％和通信１３﹒５１％；佔比位於後五位的行業為房地產、公用事業、非銀金融、
採掘和建築材料。（ｃｔ）

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