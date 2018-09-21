【聚焦人幣】馬駿：在香港發行央票可調節離岸人民幣流動性

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行宣布與香港金管局簽備忘錄，以便利在香港發行央行

票據。人行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿表示，此次考慮在香港

發行央票，意味著今後人民銀行也可以通過發行央票來調節離岸人民幣流動性，穩定市場預期，

保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。（ｃｔ）

