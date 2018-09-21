《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６．８３５７，較上個交易日大升
１７３點子，兩連升，為８月２８日以來新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高１７２點子，報６﹒８３５６，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８５２８。（ｅｎ）
21/09/2018 09:45
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１７２點子，報６﹒８３５６
《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６．８３５７，較上個交易日大升
１７３點子，兩連升，為８月２８日以來新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高１７２點子，報６﹒８３５６，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８５２８。（ｅｎ）
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