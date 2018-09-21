【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１７２點子，報６﹒８３５６

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６．８３５７，較上個交易日大升

１７３點子，兩連升，為８月２８日以來新高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高１７２點子，報６﹒８３５６，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８５２８。（ｅｎ）

