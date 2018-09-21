《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，由於考慮到月末財政支出、中央國庫現金管理
操作可對沖政府債券發行繳款、央行逆回購到期等因素的影響，今日將不開展公開市場操作；今
日有１１００億元人民幣７天逆回購到期，即淨回籠１１００億元人民幣，為連續第二日錄得淨
回籠。（ｅｎ）
21/09/2018 09:18
【人行收水】人行不開展逆回購操作，淨回籠１１００億元
《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，由於考慮到月末財政支出、中央國庫現金管理
操作可對沖政府債券發行繳款、央行逆回購到期等因素的影響，今日將不開展公開市場操作；今
日有１１００億元人民幣７天逆回購到期，即淨回籠１１００億元人民幣，為連續第二日錄得淨
回籠。（ｅｎ）
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