《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部發言人耿爽於例行記者會上表示，朝方在朝韓領導
人會晤時重申無核化意志，並就進一步採取無核化舉措作出表態，這值得充分肯定。中方希望朝
美雙方相向而行，並為實現半島無核化及持久和平作出切實努力。（ｅｎ）
21/09/2018 08:38
【朝鮮局勢】中國外交部：朝鮮願進一步無核化值得充分肯定
《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部發言人耿爽於例行記者會上表示，朝方在朝韓領導
人會晤時重申無核化意志，並就進一步採取無核化舉措作出表態，這值得充分肯定。中方希望朝
美雙方相向而行，並為實現半島無核化及持久和平作出切實努力。（ｅｎ）
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